A Venezia per la prima volta sono state alzate in notturna le paratie del Mose alle tre bocche di porto: la struttura ha protetto la città da un evento importante di acqua alta.

La previsione del Centro maree del comune di Venezia era di una punta di marea di 135 centimetri ma il il livello in laguna è arrivato al massimo a 75 cm, lasciando il centro storico all’asciutto.

