Acqua alta a Venezia: 3 maree eccezionali da oggi a venerdì, le paratoie del Mose rimarranno alzate per 3 giorni

Da oggi fino a venerdì a Venezia sono previste 3 maree eccezionali: il Centro maree del Comune prevede per le 09:30 di oggi una massima di marea di 125 centimetri. Domani il picco sarà di 135 centimetri alle 07:15 e l’11 di 140 cm alle 07:55.

Le paratoie del Mose, innalzate oggi per riparare Venezia dal fenomeno dell’acqua alta, resteranno attive per 3 giorni consecutivi sulla base del bollettino meteorologico che prevede per tutta la settimana eventi mareografici eccezionali: lo ha confermato all’ANSA Cinzia Zincone, a capo del Provveditorato alle opere pubbliche del Nordest. “Stiamo cercando di calibrare le aperture e le chiusure nel modo migliore,” ha precisato Zincone, che anticipa per oggi la convocazione di una riunione “per analizzare quanto è successo ieri e apportare, se necessario, cambiamenti significativi alle procedure sin qui attuate per il Mose“.