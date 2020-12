Acqua alta a Venezia: attivato il Mose nella notte, oggi previsto nuovo picco

A Venezia nella notte è stato completato l’innalzamento delle barriere del Mose (intorno alle 4) in previsione del nuovo massimo di marea di 125 cm atteso per questa mattina: lo ha riferito il Centro maree del Comune di Venezia.

Le rilevazioni a Punta della Salute, sul Canal Grande, mostrano che il livello dell’acqua in laguna dalle 4 in poi si è stabilizzato intorno ai 57, 58 cm.

Venezia rimarrà quindi oggi all’asciutto, anche nel corso del nuovo picco di marea.

Il Centro maree ha ricordato che per i prossimi giorni permangono condizioni favorevoli a fenomeni importanti di acqua alta nel primo mattino.

Acqua alta a Venezia, nuovo picco alle 09:30

Le 78 paratie alle tre bocche di porto (Lido, Alberoni e Chioggia) del Mose sono state alzate nella notte per una previsione di marea di 123 cm sul medio mare intorno alle 09:30.

Il Mose dovrebbe essere attivato, al momento, per previsioni intorno ai 130 cm ma dopo la marea di ieri salita a 138 cm rispetto a una previsione intorno ai 122 cm è stato alzato comunque, a causa delle incertezze provocate dall’imprevedibilità dei venti, come accaduto ieri.