Acqua alta a Venezia: domani previsto picco di marea di 130 cm, previsto l’innalzamento delle barriere del Mose

Domani, alle 10:45, è previsto a Venezia un picco di acqua alta di 125-130 cm sul medio mare: lo ha reso noto l’Ufficio maree. Per la città di Chioggia si prevedono 15-20 cm in più.

Nella giornata di domani sono attesi forti venti di bora: in considerazione della situazione meteo, è previsto l’innalzamento delle barriere del Mose.

Nel fine settimana è previsto l’arrivo di una seconda perturbazione: la marea potrà raggiungere valori elevati anche nelle giornate di sabato e domenica.