Acqua alta a Venezia: marea a 117 cm, il Mose lascia all’asciutto la città lagunare

La marea alle bocche di porto di Venezia ha raggiunto il livello di 117cm, ma la città lagunare è rimasta all’asciutto grazie al Mose.

Secondo il Centro maree del Comune, la massima in mare è stata raggiunta alle 07:25 mentre in laguna al punto di rilevazione della Punta della Dogana l’acqua segnava 75 cm.

Il Centro prevede, per domani mattina alle 9 acqua alta a 115cm in abbassamento.

Nelle prossime ore si valuterà se utilizzare il sistema di 78 paratoie mobili alle bocche di Lido, Alberoni e Chioggia con innalzamento nella notte.

