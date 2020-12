Acqua alta Venezia: la marea raggiunge i 121cm ma la città è asciutta grazie al Mose

Il Centro maree del Comune di Venezia ha comunicato che a Venezia la marea ha raggiunto i 114cm in mare, 121cm in bocca di porto del Lido e ora sta lentamente defluendo. La citta’ all’asciutto grazie all’innalzamento della barriere del Mose. Domani previsti 130cm alle 02:55 e 130cm alle 13:50.

Le paratoie resteranno sollevate fino a domenica pomeriggio. Per garantire la funzionalita’ portuale, nel pomeriggio di sabato 5 alcune paratoie della bocca di porto di Malamocco potrebbero essere abbassate solo per il tempo necessario a far transitare alcune navi.