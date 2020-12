Acqua alta a Venezia, Mose ancora sollevato: la città ha evitato 2 punte di 130 cm

Il Mose ha salvato Venezia da due punte importanti di alta marea. E’ rimasto sempre sollevato, anche durante la notte, il sistema di barriere del Mose, e cosi’ ha evitato che su Venezia si verificassero tra ieri e oggi due punte di acqua alta di 130 centimetri. Le schiere di paratoie, eccetto per l’abbassamento ieri di Malamocco, per il transito di alcune navi, e’ in funzione da quasi da 40 ore consecutive. La notte scorsa, dopo il picco di +130, il livello e’ rimasto sopra il metro e 10 per oltre 3 ore.

Il Mose rimarrà funzione fino al tardo pomeriggio, con un’altra massima di 130 centimetri prevista verso le 14. Le previsioni vengono aggiornate dal Centro maree di ora in ora perche’ intensita’ e direzione del vento continuano a cambiare, influenzando anche lo spostamento delle masse d’acqua nella laguna interna. Nonostante essa sia paragonabile in questo momento ad un ‘catino’ chiuso, la lunga permanenza dell’alta marea e l’effetto del vento, che sposta l’acqua da Chioggia verso Venezia e viceversa, riescono in qualche modo a gonfiare lo specchio lagunare. Cosi’ in citta’ il livello dell’acqua e’ salito ieri sera a 89 centimetri, e oggi a 86, riuscendo a coprire con un velo d’acqua solo le zone piu’ basse dell’area marciana.