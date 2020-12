Acqua alta a Venezia: Mose in azione, paratoie si abbasseranno alle 17

Dopo il disastro dell’acqua alta a Venezia di ieri, con la mancata attivazione del Mose, oggi il sistema di paratoie della Laguna torna in azione. In parallelo al gioco delle correnti marine, le paratoie si abbasseranno nel pomeriggio di oggi alle 17 per consentire alle 18 il passaggio delle navi. Poi all’una e mezza circa di notte si innalzeranno nuovamente per riprendere a difendere la laguna. Questo almeno sino a sabato, vista le previsioni consecutive di alta marea.

Sindaco di Chioggia: “Ho chiesto le ragioni del mancato sollevamento”

Intanto si cercano ancora le risposte su quanto avvenuto ieri con il mancato azionamento del Mose che ha provocato allagamenti diffusi a Venezia ma anche a Chioggia. Nella cittadina a Sud della Laguna di Venezia ieri si e’ verificata una punta massima alle ore 16.40 di 148 centimetri, che ha causato l’allagamento di tutto il centro storico di Chioggia e di gran parte di Sottomarina vecchia. Proprio il sindaco di Chioggia, Alessandro Ferro, ha inviato al riguardo una lettera al Commissario straordinario Elisabetta Spitz. “Ho chiesto al Commissario di conoscere le ragioni che hanno fatto si’ che nella giornata di ieri il Mose non fosse in funzione, consapevole che un suo utilizzo avrebbe salvato la mia citta‘”, si legge in una nota del primo cittadino.

“Purtroppo – aggiunge Ferro – nemmeno l’attivazione del ‘Baby Mose’ ha salvato Chioggia, in quanto essendo la marea superiore al livello di +130, l’acqua ha invaso il Corso e le calli”. Al Commissario Spitz, Ferro ha inoltre chiesto “a che punto sia la realizzazione della conca di navigazione alle bocche di porto di Chioggia, la cui rapida conclusione garantirebbe ai pescatori clodiensi di poter raggiungere il mare Adriatico e quindi di poter lavorare, anche quando le barriere risultino essere alzate. Per la marineria chioggiotta – conclude – gia’ cosi’ duramente colpita dalla crisi del periodo legata alla pandemia, perdere giornate di lavoro in mare e’ a dir poco devastante“.