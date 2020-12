Acqua alta a Venezia: Mose in funzione anche nei prossimi giorni

Anche oggi, il Mose ha protetto Venezia dall’acqua alta. Questa mattina le 78 paratoie erano tutte sollevate intorno alle 6:30 per fronteggiare il picco di marea che ha raggiunto i 138 centimetri in mare, mentre il livello in laguna si è assestato intorno ai 70 centimetri, lasciando così all’asciutto il centro storico della città. Il sistema di paratoie verrà impiegato anche nei prossimi giorni per scongiurare problemi di alta marea nella città lagunare.

I tecnici del Consorzio Venezia Nuova, di Comar e di Thetis, infatti, sono nuovamente operativi per garantire la chiusura delle bocche di porto durante questi giorni di previsione di acqua alta oltre i 130 centimetri. Nei prossimi giorni il Mose sarà operativo tutte le mattine, almeno fino al 30 dicembre.