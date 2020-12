Acqua alta a Venezia: oggi picco di marea di 115 cm, poi alcune paratoie del Mose verranno abbassate

Il Centro maree del Comune di Venezia comunica che oggi è atteso un picco di marea di 115 cm alle ore 13:15, mentre domani sono previsti 130 cm alle 02:55 e 130 cm alle 13:50.

Sulla laguna persistono fino a domenica pomeriggio forti venti di scirocco.

Nel pomeriggio di oggi saranno abbassate alcune paratoie del Mose, in particolare alla bocca di porto di Malamocco, in concomitanza con il picco di minima di 80 cm, solo per il tempo necessario per consentire il transito di alcune navi.