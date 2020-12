AAA cercasi agenti segreti, la Cia lancia un sondaggio su Twitter: “Sapete risolvere questo test?”

Scoprire l’orario in cui è stata scattata una foto, guardando semplicemente la foto stessa, non è facile ma nemmeno impossibile. A ben pensarci sarebbe un’impresa da agente segreto. E proprio per questo motivo la Cia, l’agenzia di intelligence americana, ha lanciato un sondaggio su Twitter, chiedendo agli utenti di indovinare l’orario in cui è stata scattata la foto postata. L’immagine pubblicata dalla Cia riprende strade ghiacciate, automobili e scuolabus parcheggiati, oltre che seggiovie vuote. Il 53% dei votanti ha risposto correttamente al quesito, individuando l’orario esatto dello scatto, ovvero le sette del mattino. Lo scopo del post? Un recruiting, visto che poi l’agenzia federale americana ha invitato i vincitori del contest a dare un’occhiata alle possibilità di carriera sul sito ufficiale.

#TuesdayTrivia Put your analysis skills to the test. What time is it in the photo? — CIA (@CIA) December 1, 2020