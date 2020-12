Originale ed elegante: tutti pazzi per l’albero di Natale di Valentina Vignali, come realizzarlo

Il Natale è alle porte: ormai in quasi tutte le case l’albero di Natale è addobbato e luci, fiocchi e decorazioni varie addobbano tutta la casa, sia all’interno che all’esterno. C’è però ancora qualche ritardatario, qualcuno magari che a causa della pandemia ha dovuto cambiare programmi e si ritrova quindi adesso a doversi arrangiare. Arrangiarsi però non vuol dire per forza dover fare qualcosa di frettoloso e brutto, esistono tantissime soluzioni pratiche ed economiche che permettono di fare davvero un gran figurone.

Tra queste c’è una soluzione mostrata ieri da Valentina Vignali nelle sue storie Instagram. La bella influencer, modella, cantante, giocatrice di basket ed ex gieffina, ha mostrato l’albero di Natale fatto a casa dei genitori del suo fidanzato, un albero alternativo ma elegante e raffinato semplicissimo da realizzare.

Ecco cosa occorre per poterlo fare in casa:

Fil di ferro e striscia di luci led per la ‘forma’:



Per le decorazioni Valentina Vignali consiglia palline di cristallo/vetro e addobbi in paglia/cartone, ma ognuno, ovviamente, può scegliere ciò che preferisce: