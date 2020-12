Vita aliena sul nostro pianeta? Ex capo della CIA: “presuntuoso dare per scontato che non esistano gli alieni”

L’ex direttore della CIA, John Brennan, è intervenuto la scorsa settimana nel podcast dell’economista Cowen riguardo la vita aliena sul nostro pianeta. “Ho visto alcuni di quei video dei piloti della Marina e devo dirti che ti fanno alzare le sopracciglia quando li guardi. Devi davvero affrontare la questione con una mente aperta, ottenere quanti più dati possibile e acquisire la massima esperienza“, ha affermato. “Quando la gente ne parla, c’è altra vita oltre a quella che c’è negli Stati Uniti, nel mondo? La vita è definita in molti modi diversi. Penso che sia un po’ presuntuoso e arrogante per noi credere che non ci sia altra forma di vita da nessuna parte nell’intero Universo. Penso che alcuni dei fenomeni che vedremo continueranno a essere inspiegabili e potrebbero, infatti, essere un tipo di fenomeno che è il risultato di qualcosa che non comprendiamo ancora e che potrebbe coinvolgere un certo tipo di attività che qualcuno potrebbe dire costituisce una diversa forma di vita”, ha aggiunto.