Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per CREMA DI MAIS RISO E TAPIOCA, marchio PRIMI ANNI SELEX, lotto di produzione: DG – BJ. Nome del produttore: GITTIS NATURPRODUKTE GMBH & Co KG, con data di scadenza indicata rispettivamente in 03-01-2022 e 18-03-2022. Motivo del richiamo: Possibile contaminazione con l’allergene soia. Nelle avvertenze di legge: “Qualora aveste acquistato il prodotto Vi preghiamo di non consumarlo e di riportarlo al Punto Vendita”.