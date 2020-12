Allerta acqua alta a Venezia: si avvia l’innalzamento delle paratoie del Mose per ‘frenare’ la marea

È allerta maltempo sull’Italia per un weekend che si preannuncia terribile. Forti venti di scirocco potranno spirare fino a domenica mattina sul Veneto e scatta dunque l’allarme acqua alta. Domani sono previsti 135cm di mare a Venezia alle ore 2.40 e 110cm alle ore 13.15, mentre per domenica vengono annunciati 135 cmalle 2.55 e 115cm alle 13.40.

Si stanno avviando stasera le procedure per l’attivazione del sistema del Mose a Venezia. Le paratoie, secondo quanto previsto, potrebbero essere sollevate fino a domenica pomeriggio, quindi per 40 ore consecutive, un test mai effettuato prima. La decisione definitiva sul prolungamento e’ demandata all’evoluzione delle condizioni meteo nelle prossime ore. Per garantire la funzionalita’ portuale, nel pomeriggio di domani alcune paratoie della bocca di porto di Malamocco potrebbero essere abbassate solo per il tempo necessario a far transitare alcune navi.