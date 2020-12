Allerta Meteo Alto Adige: grandi nevicate in arrivo, evitare spostamenti non necessari

Allerta neve in Alto Adige dove la protezione civile ha innalzato il livello di attenzione per le grandi nevicate in arrivo da venerdì a domenica, chiedendo ai cittadini di evitare gli spostamenti non necessari. Lo rende noto la Provincia Autonoma e la stessa protezione civile al termine della riunione della Conferenza di valutazione che si è tenuta stamani nel centro operativo provinciale della protezione civile. Già oggi è iniziato a nevicare in alcune parti dell’Alto Adige e da venerdì i meteorologi della protezione civile prevedono che in montagna cadrà fino a un metro di neve. “I cittadini sono chiamati a evitare inutili viaggi in macchina e ad attrezzare il veicolo con equipaggiamento invernale se devono spostarsi”, sottolinea Willigis Gallmetzer, direttore del centro operativo.