Allerta Meteo, avanza il maltempo nel weekend per un Ciclone Afro-Mediterraneo: attenzione a Genova e in Sicilia

Fine settimana all’insegna di una nuova ondata di maltempo su diverse regioni, soprattutto su quelle dell’alto Tirreno, localmente del Nord, sulle isole maggiori e sulle aree ioniche. Su questi settori, infatti, ci sarà l’influenza di due diverse azioni instabili, una atlantica, legata direttamente al cavo instabile principale nordatlantico e che agirà soprattutto sull’alto Tirreno e sulle regioni settentrionali; una seconda legata a una bassa pressione nordafricana, la quale porterà più piogge tra le isole maggiori, le aree ioniche e localmente su Puglia. La prima azione, quella atlantica, è già in atto verso l’alto Tirreno, con correnti instabile che stanno arrivando dal Golfo del Leone e che stanno dando luogo già a piogge e rovesci sul Golfo Ligure, diffusamente sulla Liguria di Ponente, estremo Sud Piemonte, in forma più irregolare sulla Liguria di Levante, verso la Toscana, i rilievi emiliani e la Lombardia centro-meridionale.

Per la giornata odierna, l’azione più instabile riguarderà essenzialmente questi settori, quindi nubi e piogge continueranno tra Liguria, Toscana, Emilia, localmente Lombardia, soprattutto centro-meridionale, e il basso Piemonte. In serata, qualche pioggia potrebbe spingersi verso il Veneto. Nel frattempo, andrebbe approfondendosi la depressione nordafricana, con rovesci e locali temporali che si estenderebbero dalla Tunisia verso il Canale di Sicilia, ma raggiungere soltanto in serata l’isola, a iniziare dai settori meridionali, specie Ragusano, Catanese, poi verso quelli centrali in tarda serata. Per oggi, nubi irregolari sulla Sardegna meridionale e orientale, con tendenza a qualche pioggia o rovescio nel tardo pomeriggio-sera, un po’ di nubi irregolari anche sulla Calabria, Lazio, Umbria, Marche, resto del Piemonte, settori alpini, resto del Nord, ma tempo asciutto e anche con schiarite. Maggiore, ampio soleggiamento altrove o solo velature alte innocue.

Per la notte e per domani, ancora nubi e piogge sparse sui settori di Nordovest, anche sulla Lombardia, alta Toscana, localmente verso il Trentino; piogge più intense e persistenti sulla Liguria, soprattutto centrale dove, entro domani sera, potrebbero aversi accumuli anche importanti, intorno agli 80/90/100 mm, in particolare sul Genovese. Piogge e anche temporali, in intensificazione sulla Sicilia, soprattutto sui settori centro-meridionali, Agrigentino, coste meridionali, Ragusano Catanese, piogge e rovesci sparsi sul resto dell’isola. Peggioramento notturno e ancora più nel corso di domani sulla Calabria, specie tirrenica e relativi settori appenninici, poi pioggia, nel pomeriggio di domani, domenica, anche in direzione della Lucania meridionale.

I fenomeni più intensi al Sud, sono attesi sulla Sicilia orientale, verso le coste meridionali dell’isola con accumuli, entro domani sera, localmente anche verso i 40/50 mm. Pioggia in intensificazione dalla notte e per domani, anche sulla Sardegna meridionale e orientale, soprattutto Cagliaritano, localmente sull’Ogliastra. Tempo ancora asciutto sul resto del paese, ma con nubi irregolari diffuse su buona parte di settori. Le temperature sono previste più o meno stazionarie per oggi, in leggero aumento per domani, soprattutto al Centro- Sud, su valori sopra la media del periodo.

