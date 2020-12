Allerta Meteo Campania: dalle 18 di oggi criticità gialla

La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato di ulteriori 24 ore l’allerta meteo attualmente in vigore sulla Campania portando però, a partire dalle ore 18 di oggi, il livello di criticità al giallo sull’intero territorio. Si prevedono ancora precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio, e possibili raffiche di vento. La Protezione civile della Regione Campania raccomanda comunque la massima attenzione sull’intero territorio per effetto della saturazione dei suoli in aree del territorio già fragili per il rischio idrogeologico anche in assenza di nuove precipitazioni. Si raccomanda inoltre di attuare il monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Fino alle ore 18 di stasera sarà in vigore l’allerta arancione per temporali anche forti e raffiche di vento su tutta la Campania ad eccezione delle zone 2 e 4 (Alto Volturno e Matese; Alta Irpinia e Sannio) dove l’allerta è di livello giallo.