Allerta Meteo Emilia-Romagna: arriva la prima neve in pianura

“A partire dal pomeriggio di oggi 1 dicembre sono previste precipitazioni che interesseranno inizialmente l’Appennino centro-occidentale, per poi estendersi, dalla serata-nottata all’intera regione. Proseguiranno poi, con diverse intensità, per l’intera giornata di domani 2 dicembre. Le precipitazioni saranno a carattere nevoso sui rilievi con quota neve attorno a 500 metri. In pianura i fenomeni inizialmente saranno sotto forma di pioggia per poi trasformarsi in neve in nottata.

Per la giornata di domani inoltre si prevedono venti forti (fra 62 Km/h e 74 Km/h) sull’Appennino centro occidentale e la costa. Il mare sarà molto mosso o agitato con altezza d’onda fra 2,5 e 3,2 metri con direzione d’onda proveniente da est“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo per “neve, vento, stato del mare, mareggiate“, valida “dalle 12:00 del 1 dicembre 2020 fino alle 00:00 del 3 dicembre 2020“.

In dettaglio è stata prevista “allerta ARANCIONE per neve per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA; allerta GIALLA per vento per le province di PC, PR, RE, MO, FE, RA, FC, RN; per neve per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FC, RN; per stato del mare e mareggiate per le province di FE, RA, FC, RN“.