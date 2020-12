Allerta Meteo Emilia Romagna: rimane il codice giallo, domani attese nuove mareggiate sulla costa

Rimane ancora in allerta gialla la costa emiliano-romagnola, dopo l’ondata di maltempo dei giorni scorsi. Per domani, sabato 12 dicembre, e’ infatti prevista una nuova perturbazione che potrebbe causare nuove mareggiate, andando a colpire le zone dove gia’ le onde alte si sono abbattute nei giorni scorsi. Da qui, il nuovo bollettino d’allarme emesso dalla Protezione civile regionale per la Riviera romagnola e per quella ferrarese.

“Il rapido passaggio di una perturbazione– si legge – portera’ deboli precipitazioni in transito sul territorio regionale, da ovest verso est, in progressivo esaurimento dalle ore pomeridiano-serali”. Le previsioni del livello del mare, spiega la Protezione civile, “sono sotto la soglia di attenzione. Tuttavia, considerati gli impatti delle precedenti mareggiate e i residui di fenomeni di acqua alta, non si escludono locali fenomeni di dissesto, erosioni o inondazioni, favorite dall’abbassamento della quota di spiaggia e da precedenti impatti sulla duna di difesa“, in particolare “nel settore centro-settentrionale della regione”. Per quanto riguarda i fiumi, invece, “nella sezione di Gandazzolo, sul Reno, il livello idrometrico e’ previsto rientrare sotto la soglia 1 nelle prime ore di domani“. Infine, l’allerta gialla e’ indicata anche per criticita’ idrogeologica sui rilievi dell’Emilia centrale. “Sui settori appenninici la quota neve risultera’ attorno a 700-800 metri sui rilievi occidentali e attorno a 1000 metri su quelli centrali”, si legge nel bollettino.