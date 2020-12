Allerta Meteo Emilia-Romagna: criticità rossa per vento sull’Appennino emiliano

La protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo per vento, valida “dalle 12:00 del 23 dicembre 2020 fino alle 00:00 del 25 dicembre 2020“.

In dettaglio, si spiega in una nota, “dalla tarda serata di oggi 23 dicembre è previsto un aumento della ventilazione da sud-ovest che assumerà particolare intensità (valori compresi tra 62 e 74 km/h) sui crinali appenninici centro-occidentali.

Nel corso della notte e della giornata di domani 24 dicembre, è prevista un’ulteriore intensificazione della ventilazione che sarà intensa da sud-ovest (con valori compresi tra 75 e 88 km/h con raffiche temporaneamente di intensità maggiore) e tenderà ad interessare i rilievi e fascia pedemontana centro-occidentale nella prima parte della giornata, per poi spostarsi verso gli Appennini orientali ed attenuarsi ad ovest. Sugli Appennini sono inoltre previste precipitazioni localmente anche a carattere temporalesco“.

“Dalle 12:00 del 23 dicembre 2020 allerta GIALLA per vento per le province di PC, PR, RE, MO. Per la giornata del 24 dicembre 2020 allerta ROSSA per le province di PR, RE, MO; ARANCIONE per vento per le province di PC, PR, BO, FC, RN; GIALLA per vento per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN“.