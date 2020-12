Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani criticità gialla per le piene dei fiumi

La protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo per “piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, mareggiate“, valida “dalle 00:00 dell’11 dicembre 2020 fino alle 00:00 del 12 dicembre 2020“.

Per domani, si spiega in una nota, “non sono previsti fenomeni meteorologici rilevanti ai fini dell’allertamento, si segnalano deboli precipitazioni sul settore centro-occidentale dal pomeriggio-sera. La quota neve sarà attorno a 800-1000 metri.

La criticità idraulica nella Pianura Emiliana Orientale è riferita al transito della piena del fiume Reno con superamenti localizzati del livello 1 nelle sezioni più a valle.

Le acque fuoriuscite dalla rotta del Fiume Panaro stanno defluendo nei canali del Consorzio della Bonifica Burana che potranno pertanto presentare livelli particolarmente alti nei comuni di Nonantola, Sant’Agata Bolognese, Crevalcore, Finale Emilia, Cento e Bondeno“.

“Allerta GIALLA per piene dei fiumi per le province di PR, RE, MO, BO, FE, RA; per frane e piene dei corsi minori per le province di PC, PR, RE, MO; per mareggiate per le province di FE, RA, FC, RN“.