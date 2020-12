Allerta Meteo Emilia Romagna: codice arancione per frane, piene dei fiumi e vento

La Protezione civile dell’Emilia-Romagna ha lanciato una allerta meteo arancione, valida per l’intera giornata di domani, per frane e piene dei corsi minori sulle province di Parma, Reggio Emilia e Modena e per vento sulle province di Ravenna, Forli’-Cesena e Ravenna. Allerta gialla invece, sempre valida nelle stesse 24 ore, per piene dei fiumi su tutte le province, esclusa Piacenza, e per frane e piene dei corsi minori in tutta la regione, tranne la provincia di Ferrara. Allerta gialla anche per il vento nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, ravenna, Forli’ Cesena e Rimini.

Domani si prevede vento fino a burrasca moderata sul settore romagnolo e ancora ventilazione sui rilievi centro-occidentali, in attenuazione. Nel corso della giornata avremo ancora precipitazioni sui rilievi. Sulla costa ferrarese le previsioni di altezza d’onda e di livello del mare sono sotto la soglia di attenzione, tuttavia, “considerando lo stato di vulnerabilita’ delle spiagge dovuto ai precedenti eventi, non si escludono locali fenomeni di ingressione marina”.