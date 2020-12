Allerta Meteo Emilia Romagna: codice giallo per mareggiate

Allerta gialla per mareggiate nelle province di Ferrara, Ravenna, Forli’-Cesena e Rimini, valida dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani. Lo comunica la protezione civile regionale. Le previsioni di altezza d’onda e livello del mare sono sotto la soglia di attenzione; tuttavia considerando gli impatti delle precedenti mareggiate e i residui fenomeni di acqua alta, non si escludono locali fenomeni di dissesto, erosioni e/o inondazioni, favorite dall’abbassamento della quota di spiaggia e da precedenti impatti sulla duna di difesa, in particolare sulla fascia costiera centro-settentrionale.