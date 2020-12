La protezione civile dell’Emilia-Romagna ha emanato un’allerta rossa valida per 36 ore per la piena dei fiumi Secchia e Panaro, che ha rotto anche gli argini, nel Modenese. Emanata anche un’allerta arancione, relativa alla zona di pianura piu’ a valle, nel Ferrarese, verso il mare, per il transito della piena del Panaro (che e’ un affluente del Po) e del Reno.