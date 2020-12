Allerta Meteo Emilia Romagna: criticità arancione per piene dei fiumi e mareggiate

Viene prorogata in Emilia-Romagna l’allerta arancione per il Maltempo che in queste ore interessa la regione, in particolare per le piene dei fiumi e per il rischio di mareggiate sulla costa. L’allerta della Protezione civile è prevista fino a tutta la giornata di domani 6 dicembre e riguarda la pianura centrale emiliana e la pianura e bassa collina emiliana occidentale. La criticita’ costiera interessa la provincia di Ferrara. Nella giornata di domenica, informa Arpae, si potranno verificare anche deboli nevicate sul crinale appenninico del settore centrale a quote superiori ai 1700-1800 metri.