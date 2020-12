Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: ondata di maltempo in arrivo nel fine settimana

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo per il fine settimana, in conseguenza alle previsioni dell’Osmer: maltempo in arrivo da questa sera in particolare sul Friuli Occidentale, in Carnia e nell’Alto Friuli, ma non sono esclusi disagi anche nella Bassa, sulla costa e nella Venezia Giulia.

Domani le piogge diventeranno intense o molto intense sulle zone montana e pedemontana, soprattutto sulle Alpi e le Prealpi Carniche, mentre la situazione dovrebbe rimanere più moderata su bassa pianura e costa.

Quota neve intorno ai 500-700 metri in rialzo.

Temperature minime da 1 fino a otto gradi.

Soffieranno Scirocco sostenuto sulla costa e venti meridionali forti in quota.

L’allerta meteo evidenzia il rischio di “innalzamento dei corsi d’acqua, con possibili locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore“, mentre da domani sulla costa sono possibili criticità legate all’acqua alta e alle mareggiate.