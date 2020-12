Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: in arrivo piogge e Bora, possibili eventi di gelicidio

A partire dalla mattina di domani e dalla costa sono previste precipitazioni via via piu’ diffuse, da moderate ad abbondanti, fino a giovedi’ mattina, a causa un fronte freddo atlantico entrato sul Mediterraneo che genera una depressione. Sul Carso e, in misura minore, sulle Valli del Natisone sono possibili ‘gelicidi‘. Sono anche previste nevicate inizialmente oltre i 200 metri, temporaneamente anche su alcune zone della pianura, poi quota neve in rialzo oltre i 300-400 metri circa. Soffiera’ Bora moderata in pianura, da sostenuta a forte sulla costa.

Sono le previsioni dell’allerta di livello giallo della Protezione civile diffusa oggi, con fase operativa di “attenzione”. E’ raccomandata massima vigilanza sul territorio e di predisporre eventuali misure di pronto intervento e l’attivazione dei piani neve.