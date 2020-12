Allerta Meteo Liguria, neve nell’entroterra: possibili fiocchi anche sulla costa tra Genova e Savona

Il centro meteo idrologico di Protezione Civile della Liguria ha emanato un’allerta neve per buona parte del territorio regionale. Nei Comuni interni della provincia di Genova sarà in vigore l’allerta gialla dalle 20 di stasera alle 15 di domani. Nei Comuni interni della provincia di Savona l’allerta gialla scatterà già alle 15 di oggi, per poi diventare arancione da mezzanotte alle 8 di domani mattina e tornare gialla dalle 8 alle 15 di domani. Nei Comuni interni della provincia di La Spezia allerta gialla dalla mezzanotte di oggi alle 15 di domani.

La prossima notte, in particolare, si prevedono precipitazioni diffuse anche a carattere nevoso, che raggiungeranno quote collinari sui versanti padani e le zone interne delle province di Genova e Savona. I fenomeni più intensi sono attesi, a tutte le quote, sui versanti padani della provincia di Savona, a bassa quota sui versanti padani della provincia di La Spezia e oltre i 300-400 metri nell’immediato entroterra delle province di Genova e La Spezia. Deboli nevicate anche a quote collinari sono previste anche sulla parte più orientale della provincia di Imperia.

Secondo l’Arpal, i fiocchi, magari misti a pioggia, potrebbero comparire localmente anche lungo la costa tra la parte più orientale del savonese e il ponente genovese. Dal pomeriggio di domani è attesa poi un’attenuazione delle precipitazioni, con graduale miglioramento in serata.