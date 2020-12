Allerta Meteo Liguria: attese pioggia e neve ma anche venti forti e mareggiate

Dopo una breve tregua, la Liguria sta per essere interessata da un nuovo significativo passaggio perturbato con rovesci, temporali e anche neve dove le temperature lo consentiranno, nonche’ vento di burrasca e mareggiate. Per questo motivo, Arpal ha emanato l’allerta meteo per pioggia e neve. Per quanto riguarda la pioggia, l’allerta gialla scattera’ domani mattina alle 8 sul centro della regione e restera’ in vigore fino alle 21. Sui bacini piccoli e medi del Levante, e relativo entroterra, l’allerta – sempre gialla – scattera’ sempre alle 8, ma restera’ in vigore fino alla mezzanotte. Sui bacini grandi dell’entroterra di Levante allerta gialla dalle 10 alle 23.59, su quelli della costa di levante, allerta gialla dalle 12 alle 23.59.

Sul fronte neve, allerta gialla nella zona centrale della Liguria, dalle 8 alle 18 di domani, sui versanti padani del Ponente, allerta gialla dalla mezzanotte di oggi alle 6 di domani, poi arancione fino alle 15 e di nuovo gialla fino alle 20. Infine, nell’entroterra di levante, allerta gialla dalla mezzanotte alle 20 di domani.

Dopo il sole di questa mattina, le nubi tenderanno ad aumentare su tutta la regione nelle prossime ore: “Responsabile di questo nuovo peggioramento una perturbazione che provochera’ sulle nostre zone il richiamo di un intenso flusso meridionale” spiega Arpal. Sara’ importante il rinforzo dei venti, settentrionali fino a forti sul centro Ponente, meridionali sul centro Levante fino a burrasca, con burrasca forte sulla parte piu’ orientale della regione. Da segnalare anche le mareggiate, previste lungo le coste di centro e, piu’ intense dalla serata di domani, sul Levante. Dalla mattinata di sabato 5 e’ prevista una nuova intensificazione delle precipitazioni a Levante con possibili nevicate sopra gli 800-1000 metri.