Allerta Meteo Lombardia: pioggia e neve da domani, anche in pianura

Un’ampia circolazione depressionaria insistera’ sulla Lombardia almeno fino all’inizio della prossima settimana secondo le previsioni dell’Arpa, che oggi indica cielo sereno e temperature in calo, precisando che dalla sera l’avvicinamento di un nucleo piu’ instabile portera’ un aumento della nuvolosita’. Venerdi’ e sabato sono invece previste precipitazioni diffuse, da deboli a moderate, con neve inizialmente anche in pianura sui settori occidentali, a quote collinari altrove. Vento in rinforzo da est a tutte le quote. Da domenica precipitazioni possibili, ma piu’ deboli e occasionali, con neve attorno a 800 metri, e cielo ancora prevalentemente nuvoloso.