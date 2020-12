Allerta Meteo Milano, Lunedì mattina una grande nevicata: 25cm in città. Tanta neve in tutta la Lombardia

Le Previsioni Meteo per le prossime ore non lasciano spazio ad alcun dubbio: domani su Milano arriverà una grande nevicata. In città potranno cadere fino a 20–25cm di coltre bianca, forse anche 30cm nella periferia nord meneghina. La neve imbiancherà tutto il territorio della Lombardia, ma oltre che su Milano sarà abbondante a Bergamo, Brescia, Monza, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Varese, Legnano, Busto Arsizio e Como. Tra 10 e 15cm anche a Lodi e Pavia, un po’ di meno a Cremona e Mantova.

In città fa già molto freddo: a Milano Porta Genova la temperatura è crollata agli attuali +1,7°C, minima giornaliera odierna dopo una massima di +5,3°C. Il cielo è plumbeo e sembra proprio annunciare la nevicata in arrivo. Fa ancora più freddo nella Lombardia sud/occidentale: abbiamo in pieno giorno -0,7°C a Dorno e Mortara, -0,4°C a Pavia, Ottobiano e Tromello, -0,3°C a Gualdrasco di Bornasco, -0,2°C a Vidigulfo. Abbiamo anche +0,3°C a Corsico, Gaggiano, Abbiategrasso e Carpiano, +0,9°C a Lodi e San Donato Milanese. A Brescia, invece, la temperatura è di +4°C mentre a Bergamo ci sono +3°C.

La nevicata inizierà nella prossima notte, e il momento “clou” sarà nella mattinata di domani, Lunedì 28 Dicembre, nelle 2-3 ore successive all’alba. La precipitazione cesserà già nella tarda mattinata, lasciando spazio nel pomeriggio a schiarite sempre più ampie verso sera, e soprattutto a un affascinante scenario polare. Di seguito le pagine per monitorare la situazione in tempo reale ecco le immagini di radar, satelliti e fulminazioni in diretta: