Allerta Meteo, non solo TANTA NEVE al Nord: attenzione al FORTE MALTEMPO nel Centro/Sud

Per l’Italia iniziano 48 ore particolarmente pesanti sotto il profilo meteorologico, non solo per la bomba di neve imminente al Nord, dove ha già iniziato a nevicare, ma anche per il forte maltempo che tra mercoledì pomeriggio e giovedì 3 dicembre colpirà in modo violento tutto il Centro/Sud. Intanto domani, mercoledì 2 dicembre, avremo venti impetuosi e freddi di bora su Friuli Venezia Giulia e Veneto, e di tramontana scura sulla Liguria: il forte vento farà piombare sottozero la temperatura percepita dal corpo umano nelle principali città costiere del Nord, Venezia e Genova, dove il forte vento settentrionale sferzerà l’aria. A Genova il vento potrebbe persino trasportare qualche fiocco di neve dall’entroterra.

Al Centro/Sud, oltre ai forti venti, avremo violenti temporali, sbalzi termici e piogge torrenziali. I fenomeni più intensi inizieranno a colpire nel pomeriggio di mercoledì il Lazio e la Campania. Nelle zone interne dell’Abruzzo arriverà la prima neve della stagione, copiosa sull’Appennino. Nella sera-notte il maltempo si sposterà al Sud, soprattutto nel resto della Campania, in Sicilia e sullo Stretto di Messina fino a Reggio Calabria. Giovedì persisterà su tutto il Sud, in modo particolare sulla Puglia dove si verificheranno violenti temporali, piogge torrenziali e trombe d’aria sul Salento.

Massima attenzione, quindi. Anche perchè senza alcuna tregua, già da Venerdì 4 dicembre inizierà un altro peggioramento con forti venti di scirocco, tanta neve sulle Alpi e al nord/ovest, forti temporali verso il weekend su gran parte d’Italia. Ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti, intanto ecco le pagine per monitorare la situazione in tempo reale ecco le immagini di radar, satelliti e fulminazioni in diretta: