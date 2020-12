New York si prepara ad affrontare una tempesta di neve “potenzialmente di grandi dimensioni“: il sindaco Bill De Blasio, sul suo profilo Twitter ha invitato la popolazione della Grande Mela a “prendere sul serio” quella che “potrebbe essere la più grande tempesta di neve da diversi anni“. “Ci aspettiamo tra 20 e 30 pollici di neve a partire dalle 14 di mercoledì 16 dicembre fino alla notte di giovedì – ha precisato De Blasio – con raffiche di vento fino a 80 chilometri l’ora e bassa visibilità“.

Allerta Meteo a New York: tempesta di neve in arrivo, “è la più grande degli ultimi anni”

