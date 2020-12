Maltempo, i bollettini della Protezione Civile per giovedì 10 e venerdì 11 dicembre: ancora piogge e temporali

Ancora piogge e temporali su gran parte d’Italia nei prossimi due giorni, in modo particolare nelle Regioni tirreniche e al Centro/Sud. La conferma sul maltempo persistente arriva dai consueti bollettini di vigilanza meteorologica nazionale emessi oggi dal servizio meteorologico della protezione civile, che non ha ritenuto di dover lanciare un nuovo avviso di allerta meteo ma ha comunque evidenziato nei bollettini come le previsioni non siano per nulla rosee.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 10 dicembre 2020 Precipitazioni: – sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania meridionale, Basilicata tirrenica, settori centro-settentrionali tirrenici della Calabria, Sicilia centro-occidentale e Sardegna sud-occidentale con quantitativi cumulati generalmente moderati; – da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su pianura veneta, Romagna e Appennino emiliano, Toscana orientale e meridionale, Umbria, Marche, Lazio, resto di Sardegna, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia e sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, in particolare al Sud e sulla Sardegna. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in sensibile diminuzione le minime sul Nord-Est e sulle regioni centro-meridionali. Venti: forti occidentali su Sardegna, Sicilia e Calabria e localmente sul resto del Sud peninsulare. Mari: agitati il Mare ed il Canale di Sardegna ed il Tirreno meridionale settore Ovest; molto mossi il resto del Tirreno e lo Ionio.