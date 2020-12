Dalle 8 di domani e per le successive 12 ore e’ prevista allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali su tutta la Puglia. Sempre dalle 8 di domani e per le successive 28 ore e’ prevista anche allerta gialla per rischio vento. E’ quanto previsto dagli avvisi emessi dal Dipartimento protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Centro funzionale decentrato della Regione Puglia.