Allerta Meteo, a Roma sarà un’Immacolata di forte maltempo: pioggia torrenziale e vento impetuoso

Oggi il sole gioca a nascondino tra le nubi a Roma in una tipica giornata tardo autunnale: il Tevere è ingrossato dopo le abbondanti piogge di ieri sull’Appennino centrale, ha sommerso la pista ciclabile ma non desta alcuna preoccupazione. In città il cielo è parzialmente nuvoloso e la temperatura ha superato i +13°C dopo una minima di +9°C. C’è una leggera brezza, nulla di paragonabile alla tempesta di scirocco di sabato quando il vento soffiava a 60km/h e la temperatura è schizzata fino a +19°C in tarda sera.

Nelle prossime ore, però, sulla Capitale il tempo volgerà nuovamente al brutto a causa di un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche che interesserà tutto il Lazio in concomitanza con la giornata dell’Immacolata, Martedì 8 Dicembre. Già stasera inizierà a piovere, via via in modo sempre più intenso dopo le 20, con una nuova ondata di vento di scirocco in rinforzo nella notte.

Domani, Martedì 8 Dicembre, il maltempo sarà molto intenso: pioverà senza sosta per tutto il giorno, non solo a Roma ma anche a Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone. Nelle zone interne cadranno oltre 100–120mm di pioggia, su Roma ci aspettiamo 50–60mm di pioggia, con forti acquazzoni per tutta la mattinata quando la precipitazione assumerà carattere torrenziale. Nella Capitale la temperatura rimarrà stabile sui +13°C per tutto il giorno, mentre sull’Appennino nevicherà soltanto ad alta quota, nelle zone interne al confine con l’Abruzzo oltre i 1.400 metri di altitudine.

Anche domani ci sarà un forte vento di scirocco, molto forte al mattino, in attenuazione nel pomeriggio-sera.

Su Roma continuerà a piovere anche Mercoledì 9 e Giovedì 10, ma in modo meno violento e costante: tra la pioggia ci sarà anche qualche pausa con schiarite. Arriverà proprio a metà settimana la piena del Tevere, ulteriormente ingrossato rispetto a queste ore. Intanto, però, le temperature diminuiranno attestandosi sui +11/+12°C anche nei valori massimi. E così sarà sempre più inverno sulla nostra Capitale.

