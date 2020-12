Allerta Meteo Sardegna: criticità gialla per rischio idraulico e idrogeologico fino a mezzanotte

E’ in vigore dalle 6, fino a mezzanotte, l’allerta meteo di criticità ordinaria (codice giallo) diramata dalla Protezione civile regionale della Sardegna, relativamente alle zone del Campidano, Iglesiente, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

Le condizioni meteo hanno portato la Protezione civile regionale ad emettere l’avviso di criticità ordinaria per rischio idraulico e idrogeologico valido per tutta la giornata di oggi.