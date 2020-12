Allerta Meteo Sardegna: codice giallo per piogge abbondanti

Allerta con codice giallo in Sardegna dalle prime ore del mattino e per tutta la giornata di domani, con rischio idraulico e idrogeologico. Il maltempo, con forti piogge, riguarderà soprattutto la parte centro – occidentale dell’Isola. Le aree interessate sono in particolare il Campidano, l’Iglesiente, Montevecchio, Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

La Protezione Civile regionale consiglia, in presenza di fenomeni temporaleschi, di restare nelle proprie abitazioni e, se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, di salire ai piani superiori. E’ preferibile limitare trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenendosi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile.