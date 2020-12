Allerta meteo della protezione civile in Sardegna per forti piogge e temporali a partire dalle 14 di oggi sino alle 18 di domani. L’avviso e’ di codice giallo (criticita’ ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.