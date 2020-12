Il Centro funzionale decentrato di Protezione civile della Sardegna ha emesso a partire dalle 6 di domani alle 23.59 di Capodanno un avviso di allerta per codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu e Logudoro. Codice giallo (criticità ordinaria) anche per rischio idraulico sull’area di allerta Tirso. Lo comunica la Regione Sardegna in una nota.