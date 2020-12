Il Centro funzionale decentrato di Protezione civile in Sardegna oggi ha emesso a partire dalle 18 di domani e fino alle 23:59 dello stesso giorno un avviso di allerta per codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro. Lo si legge in una nota della Regione, colpita solo pochi giorni fa dalle piogge torrenziali.