E’ stata estesa sino alle 24 di martedi’ 8 dicembre l’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale della Sardegna. Un avviso di criticita’ ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico che riguarda le zone del Campidano, Iglesiente, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro. Per le zone di Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro allerta gialla anche per rischio idraulico.