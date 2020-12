Allerta Meteo: scuole chiuse per maltempo domani 5 dicembre su Prealpi carniche e Friuli occidentale

Scuole chiuse nell’area delle Prealpi carniche e del Friuli occidentale nella giornata di domani, sabato 5 dicembre, blocco del trasporto pubblico locale sia sabato che domenica nelle zone che potrebbero essere colpite dagli eventi meteorologici di forte intensita’ che si prevede si abbatteranno su una parte del Friuli Venezia Giulia e un primo stanziamento di 1,5 milioni di euro per far fronte agli interventi di prima necessita’ da mettere in atto in caso di necessita’. Sono queste le principali decisioni emerse oggi nel corso della riunione del Comitato regionale per l’emergenza riunitosi a Palmanova (Ud) e presieduto dal governatore Massimiliano Fedriga.

“Il nostro appello – ha detto Fedriga – e’ quello di limitare il piu’ possibile gli spostamenti delle persone nel corso della giornata di sabato e domenica durante il picco di intensita’ di pioggia e vento che interessera’ la nostra regione. In questo senso vanno le misure adottate con le quali abbiamo deciso di chiudere le scuole e bloccare il trasporto pubblico locale, evitando cosi’ l’esposizione al rischio legato al maltempo”.