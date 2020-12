Allerta Meteo Sicilia: in arrivo temporali e forti raffiche di vento

Il dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione siciliana ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Il livello di allerta è di colore giallo (‘attenzione’). In particolare, si legge, “dal primo mattino di domani e per le successive 24-30 ore si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, specie sulle aree meridionali e ioniche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento“.