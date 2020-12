Allerta Meteo Toscana: codice giallo per rischio idrogeologico prorogato fino alla mezzanotte di domani

E’ stata prorogata fino alla mezzanotte di domani, martedi’ 8 dicembre, l’allerta meteo di colore giallo per rischio idrogeologico su tutta la Toscana. Limitatamente alla Garfagnana e la Valle del Serchio, in provincia di Lucca, l’allerta gialla sara’ invece valida fino a domani anche per quello che riguarda il rischio idraulico. Mentre non sono previsti problemi legati alla pioggia, e’ invece stato prolungata fino alla giornata di domani l’allerta gialla per quello che riguarda i venti che soffieranno sulla fascia costiera della Maremma e sulle isole dell’arcipelago toscano.