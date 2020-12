Allerta Meteo Toscana: domani codice giallo per vento e mareggiate

Allerta meteo codice giallo in Toscana: l’avviso, diramato per vento e mareggiate, è valido a partire dalle 13 di domani, giovedì 24 dicembre, alla mezzanotte dello stesso giorno.

Atteso il rinforzo dei venti di Libeccio da oggi pomeriggio sui crinali dell’Appennino e sottovento.

Domani ancora vento di Libeccio sui crinali dell’Appennino e sottovento, con raffiche forti.

Dal pomeriggio vento forte anche in Arcipelago, sulla costa centro-settentrionale e zone adiacenti.

Dal pomeriggio di domani mare molto mosso, tendente ad agitato a nord di Capraia.