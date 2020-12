Allerta Meteo Toscana: a Viareggio pinete chiuse per due giorni

Domani e sabato il comune di Viareggio ha deciso di chiudere le due pinete cittadine, per l’allerta meteo diffusa dal Centro funzionale di protezione civile della Regione Toscana che per domani prevede piogge intense, vento e mareggiate. In particolare l’allerta riguarda il rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore ed e’ valido dalle 14 di domani, venerdi’ 4 alla mezzanotte di sabato 5.

Con l’ordinanza del sindaco, restera’ chiuso al transito di veicoli e pedoni l’intero tratto del viale dei Tigli che attraversa la Pineta di Levante sia i viali Capponi e Cadorna nella Pineta di Ponente. Nel contempo e’ vietato l’accesso e il transito a chiunque anche all’interno delle pinete sia di Levante che di Ponente.