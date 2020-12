Allerta Meteo Toscana: Vigilia e Natale con possibili nevicate e vento in alto Mugello

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un codice giallo per rischio neve oggi, 24 dicembre, per l’area Romagna Toscana (Alto Mugello) e domani, 25 dicembre, su aree Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Mugello-Val di Sieve e Romagna Toscana (Alto Mugello). Previste nevicate in Appennino inizialmente oltre gli 800-1000 m, in progressivo calo di quota fino ai 400-500 m in serata, in particolare sull’Alto Mugello; codice giallo rischio vento oggi 24/12 e domani 25/12 per area Romagna Toscana (Alto Mugello). Previsto vento forte di Libeccio sui crinali dell’Appennino e relative zone sottovento. La Città Metropolitana ricorda massima prudenza alla guida e obbligo delle dotazioni invernali.