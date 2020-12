Allerta Meteo Veneto, allarme rosso nel Bellunese: scuole chiuse per maltempo domani

A causa del maltempo previsto nelle prossime ore, il Prefetto di Belluno ha disposto la chiusura delle scuole per domani 5 dicembre. La decisione e’ stata presa alla luce delle previsioni del Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto che ha segnalato l’avviso di criticita’ idrogeologica ed idraulica con il quale e’ stato dichiarato lo stato di Allarme (codice Rosso) per criticita’ idraulica ed idrogeologica per l’area. Il Prefetto ha invitato la popolazione ad evitare spostamenti se non strettamente necessari.